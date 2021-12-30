В Мелитополе открылась Ледовая арена. Фото

В Мелитополе Запорожской области создан комплекс зимних видов спорта – Ледовая арена. Ее построили за 8 месяцев в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об открытии сообщил в Facebook глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Проект строительства Ледовой арены в Мелитополе весной этого года был включен в список 25 спортивных магнитов Украины, которые по программе "Большая стройка" должны появиться в каждом регионе. Прежде всего, спорткомплексы должны отвечать современным требованиям для проведения соревнований международного уровня и специализироваться на олимпийских видах спорта.

Новая Ледовая арена в Мелитополе этим требованиям полностью отвечает.

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"Это первый такой каток, который построен в Запорожской области. На следующий год имеем планы возвести еще несколько в крупных городах региона. Надеемся впоследствии Запорожская область будет представлена не только на летних, но и на зимних Олимпийских Играх", – отметил глава области.

Спорткомплекс имеет общую площадь более 3 тысяч квадратных метров. Центральное место занимает непосредственно ледовая арена размером 58х28 м, способная вместить одновременно до 120 человек. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей.

Арена будет использоваться для тренировок и соревнований по фигурному катанию, керлингу, шорт-треку и конькобежному спорту. Она также станет домашней ареной для мелитопольской хоккейной команды "Авангард". За последние 15 лет местные хоккеисты для тренировок вынуждены были ездить в Херсон, расположенный в 230 километрах от Мелитополя.

Спорткомплекс оснащен современным оборудованием, в частности, здесь оборудована система "видео-гол", большое электронное табло и новейшая система очистки и охлаждения воды для обеспечения идеального ледового покрытия.

В комплексе оборудованы также раздевалки с душевыми кабинами, судейские и тренерские помещения, сушилка для коньков с ионизацией воздуха, тренажерный зал и конференц-залы. Для посетителей предусмотрена автомобильная парковка на 140 мест.

Общая стоимость строительства Ледовой арены составила 155,5 млн. гривен. Финансирование осуществлялось на средства как государственного, так и местного бюджетов.

Напомним, всего с начала реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было построено и реконструировано 193 стадиона, 25 бассейнов, 600 активных парков и 900 спортивных площадок.