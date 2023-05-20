В Мелитополе оккупанты открыли 'Дом Юнармии' для 'зомбирования' детей – ЦНС

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области планируют очередное преступление против украинских детей. В городе задумали открыть "Дом Юнармии" для зомбирования маленьких украинцев.

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Об этом на своем канале в Telegram 19 мая сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что маразм российских захватчиков достиг так далеко, что в захваченных городах на Запорожье отпраздновали "день пионерии".

Для того чтобы продвигать свою преступную пропаганду, россияне создали в оккупированных населенных пунктах Украины 159 первичок "Движения первых", куда затащили почти три тысячи украинских детей. Как отметил Федоров, маленьких граждан Украины враг гордо именует "последователями традиций пионерии".

По данным городского головы Мелитополя, оккупанты промывают мозги даже первоклассникам.

"В Мелитополе в ближайшее время планируют открыть "Дом Юнармии". Здесь несовершеннолетних будут обучать в военно-патриотических секциях. Россия продолжает нарушать все международные нормы, все больше затягивая в войну детей. Но расплата уже близко. Задушитесь на своих красных галстуках", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российские оккупанты распространяют в украинском Мелитополе листовки с призывами присоединиться к армии агрессора и воевать против родной страны. За это обещают платить в рублях, причем отдельные выплаты якобы будут за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, уничтоженную военную технику и захваченные Leopard, Abrams, Challenger и HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают насильственную паспортизацию граждан Запорожской области. На захваченных территориях нашей страны школьникам, не получившим российские паспорта, захватчики не выдают аттестаты.

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