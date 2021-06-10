В Мелитополе мощный ливень размыл дороги до коммуникаций. Фото и видео

В Мелитополе Запорожской области в среду, 9 июня, прошел мощный ливень с градом. Непогода размыла дороги в городе до коммуникаций.

Кроме того, в нижней части Мелитополя местные жители пострадали от подтоплений. Об этом сообщает издание РИА (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По дворам после дождя плавали пустые газовые баллоны, кастрюли, а в жилых домах затопило мебель и технику. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды. С утра 10 июня работники начали убирать горы песка и ила, которые нанесло в нижнюю часть города. Спецтехника работает по центральным улицам, чистит и тротуары.

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Отмечается, что от непогоды особенно пострадали переулок Речной, улицы Пушкина и Гетьманская. В переулке Чехова потоками воды на улицах размыло грунт вплоть до коммуникаций.

Как рассказали местные жители журналистам, одну женщину, которая упала в грязевом потоке, забрала машина скорой помощи. О ее состоянии ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в четверг, 10 июня, в день солнечного затмения, испортится погода. В регионах прогнозируется дождь с градом и шквалами ветра.