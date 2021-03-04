В Луцке засняли маршрутку, которая мчала по городу с дыркой в полу. Видео

В Луцке засняли на видео маршрутку № 9, которая курсировала по городу с большой дыркой в полу возле входной двери.

Соответствующее видео в четверг, 4 марта, в местном Facebook-сообществе "Наш Луцьк" опубликовал житель областного центра Волыни Виктор Романив (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Экстремальный маршрут... за адреналин стоит и по 10 грн платить (сейчас проезд в луцких маршрутках – 6 грн, – ред.)", – возмутился мужчина.

Участники сообщества поддержали его в комментариях к посту. Так, одна из подписчиц сообщества указала, что "людям еще надо доплачивать, что ездят в таких развалюхах и терпят".

"Пока доедет, то развалится", "Прямо как в плацкарте в туалете", "Это аварийный тормоз", – пошутили другие комментаторы.

Добавим, на ролике зафиксировано, что маршрутка ехала по городу с пассажирами, причем развила приличную скорость.

"Суспільне" пишет, что луцкий перевозчик на маршруте № 9, предприниматель Николай Макарчук заявил, что об аварийной ситуации с автобусом знает.

По его словам, это транспортное средство временно сняли с маршрута и уже занимаются устранением повреждения. "Все делается. Занимается этим вопросом", – сказал мужчина.

Глава городского управления транспорта Владимир Степанов в свою очередь подчеркнул, что если такое повреждение произошло при выходе на рейс, то водитель обязан сойти с маршрута и отремонтировать поломку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Юрия Гагарина у маршрутного автобуса во время движения оторвалось одно из колес. В этот момент в салоне ехали люди.