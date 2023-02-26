В Луцке студенты взбунтовались из-за профессорши, читающей лекции на русском: детали скандала

Студенты Волынского национального университета имени Леси Украинки объявили демарш 90-летней доктору наук Луизы Константиновне Оляндер, которая ведет свой предмет на русском языке. Она преподает в этом вузе с 1966 года, но острая реакция от аудитории последовала на фоне полномасштабной войны, которая развязана Россией.

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Об этом сообщило агентство Волынской службы новостей, ссылаясь на комментарии участников языкового конфликта. Студенты направили коллективную жалобу в деканат, на что получили вполне сдержанный ответ.

"Луиза Константиновна пытается говорить на украинском, но у нее не всегда ладно выходит. В этом году у преподавательницы завершается контракт, и продлевать его не будут. Поэтому мы настоятельно просим учащихся отнестись к ситуации терпимо и с пониманием. Если же нам не удастся достичь компромисса, то будем искать другое решение", – рассказала декан факультета Лилия Лавринович.

Отмечается, что Луиза Константиновна Оляндер – родилась 25 декабря 1932 в г. Хабаровске, Россия. Высшее образование получила в Ленинградском пединституте, работала учителем русского языка и литературы в школах-интернатах Тамбова и Воронежа (Россия). Аспирантуру заканчивала в Орловском пединституте, а кандидатскую и докторскую диссертацию защищала в Москве.

В Волынском национальном университете работает с 1966 года: сначала завкафедрой русской и зарубежной литературы, а с 2006 года - возглавляла определенное время кафедру польской филологии, профессор кафедры полонистики и перевода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Национального университета "Киево-Могилянская академия" больше нельзя использовать русский язык даже во время личных бесед. Запрет касается административного персонала, студентов и преподавателей вуза.

На это отреагировал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, раскритиковав новое правило. Это послужило тому, что Арестович сам стал объектом для обсуждения в соцсетях.

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