В Крыму инстаблогерша устроила фотосессию с ребенком на краю скалы. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму девушка устроила фотоссесию с ребенком на вершине горы. Мать с сыном позировали на краю скалы.

Видео с инцидентом появилось в сети, пишут местные СМИ. На записи видно, что мать с маленьким сыном позируют над обрывом. Они оба сидят на краю скалы, свесив ноги вниз.

Кто именно эта инстаблогерша не сообщается. Однако видео разошлось по социальным сетям, вызвав негодование. Пользователи писали, что инстаблогерша поступила неразумно, рискуя своей жизнью и ребенка, ради красивых кадров.

Отметим, что ранее журнал "Vogue Украина" попал в скандал с новой фотосессией, в которой участвовала россиянка, светская львица Снежана Георгиева. Оказалось, что модель владеет винным заводом и ресторанами в оккупированном Россией Крыму.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пытался попасть блогер из России Филипп Фирстов, который ранее посещал временно оккупированный РФ украинский Крым. В результате ему запретили въезд в нашу страну на три года.