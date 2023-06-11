В Кропивницком продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают переселенцы из Мариуполя

В Кропивницком продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината вынужденным переселенцам из Мариуполя. Продуктовые наборы можно получить в местном центре поддержки Ямариуполь.

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Каждый набор содержит пищевые продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".