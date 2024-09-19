В Кропивницком эвакуированы из прифронтовых общин Донбасса получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Кропивницкий эвакуировалось немало людей из прифронтовых общин Донецкой области. Для выехавших после 6 сентября Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой необходимости. Выдачи производятся в местном хабе "ГО ВПО Украины".

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В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.