В Кривом Роге суд отправил за решетку продавца фейковых COVID-сертификатов. Фото

42-летний житель Кривого Рога будет сидеть в тюрьме за то, что подделал международное свидетельство о вакцинации и пытался его продать. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Днепропетровской области. Отмечается, что соответствующий приговор вынес Жовтневый районный суд Кривого Рога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как установили правоохранители в ходе досудебного расследования, обвиняемый в начале ноября 2021 года приобрел у малознакомого мужчины печати врача и больничные одной из областей Украины, а также флешку с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации. Сделка прошла возле одного из рынков в Покровском районе города.

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После этого злоумышленник распечатал на принтере бланк международного ковид-сертификата и поставил на нем оттиски приобретенных печатей. Готовую фальшивку он пытался продать в интернете на сайте объявлений за 1200 гривен.

Однако, благодаря пристальной работе правоохранителей, ему не удалось это осуществить. Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или же ограничение свободы на срок до двух лет. Жовтневый районный суд Кривого Рога назначил обвиняемому максимальное наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то время как в Украине только планируют ужесточение ответственности за подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, во многих странах мира за это уже жестко наказывают. В частности, во многих европейских государствах санкции за такие поступки предусматривают от нескольких тысяч евро штрафа до пяти лет тюрьмы.