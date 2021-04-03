В "красных" Сумах запретили ходить в парки: какие еще ограничения ввели

София Ковнир
София Ковнир
Общество
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В 'красных' Сумах запретили ходить в парки: какие еще ограничения ввели

С субботы, 3 апреля, в Сумах на период "красной" зоны ввели дополнительные неотложные ограничительные меры из-за увеличения количества заболевших COVID-19. Они будут действовать до 11 апреля.

Так, в городе запрещено с целью отдыха посещение парков, спортивных площадок, прибрежных полос, а также скопление людей в общественных местах более трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Сум.

Какие запреты действуют в Сумах с 3 апреля:

  • запрещается выход из помещений и нахождение на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

  • запрещается посещение всех учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно массовых мероприятий Украины.

Отмечается, что супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

По состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 906 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.

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