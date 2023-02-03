В Краматорске из-под завалов жилого дома извлекли тело погибшей женщины, — городской голова

Число жертв ракетного удара путинской армии по Краматорску возросло. В четверг, 2 февраля, из-под завалов жилого дома извлекли тело еще одной погибшей женщины.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. "Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины", – говорится в сообщении.

Таким образом, количество погибших возросло до четырех.

Стоит отметить, что город был под обстрелом оккупантов и в среду, и в четверг. В результате 14 человек получили ранения, среди них тяжелые, которых медики оперируют. Еще 13 человек ночью обратились в терапевтическое отделение для получения необходимой помощи.

Разрушений из-за атак захватчиков испытала 51 многоэтажка, в том числе 670 квартир, а также школа, поликлиника, магазины и офисы.

Тем временем в сети показали снимок того, что осталось от дома в Краматорском центре после "прилета" ракеты РФ.

Напомним, вражеская российская армия вечером 1 февраля ударила по Краматорску в Донецкой области. Ракета оккупантов попала в жилой многоэтажный дом. По меньшей мере, один подъезд в здании разрушен. Под его развалинами были слышны крики людей.

Кроме того, утром 1 февраля они попали ракетой по местному кладбищу. По предварительным данным, пострадавших после утренней атаки РФ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Известно о по меньшей мере 50 погибших и около 100 раненых мирных граждан.

Удар войска РФ нанесли, когда на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство из них – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться из Донецкой области.