В Краматорск прибыли необходимые лекарства, – Фонд Ахметова

Более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов Фонд Рината Ахметова отправил в Краматорск. Это обезболивающие, анестетики, антикоагулянты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства.

Гуманитарная помощь поступит в медицинские учреждения региона под координацией Донецкой областной военной администрации.

С начала войны государственные учреждения здравоохранения разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 580 000 единиц медикаментов. Их список был определен в координации с Министерством здравоохранения Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.