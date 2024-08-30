В Корее отметили вклад Фонда Рината Ахметова в помощь детям во время войны

Журналисты южнокорейского издания ETODAY обратились в Фонд Рината Ахметова с запросом о программах поддержки детей, которые системно получают помощь Фонда во время войны, а также делятся своими историями о пережитом для Музея Голоса Мирных Фонде Ринате Ахметове. О поддержке и возобновлении пострадавших детей Украины журналисты рассказали в редакционном материале.

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Оригинальная статья на корейском.

Перевод на украинский язык в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Дети, оставшиеся в прифронтовых городах или городах, часто страдающих обстрелами, в течение войны стали тревожными, часто болеют, много спят и демонстрируют признаки хронического стресса. Постоянные угрозы, такие как воздушные тревоги, разрушения и смерть, оказывают глубокое влияние на детей, – объясняют в Фонде Рината Ахметова.

Что значит для детей рассказать о своей истории во время войны? Сотрудники Фонда говорят, что интервью с детьми часто оказывают терапевтический эффект:

"В психологии существует метод лечения травматических переживаний, когда человек рассказывает свою историю другому, получая поддержку и разделяя свои чувства. После того, как дети дают показания, они чувствуют не только уныние и боль, но и облегчение и мир. Мы работаем с психологами, чтобы помочь детям свободнее рассказывать об ужасах войны, превращая то, что они пережили, в свою собственную историю".

Психологи работают с травмами прошлого, но теперь больше сосредоточены на положительных аспектах взаимодействия. Приоритет Фонда – помочь детям сформировать позитивный образ будущего и создать полезные привычки для восстановления.

"Стало понятно, что не только выживание, но и необходимость говорить о своей боли перед другими важна. Мы храним память о прошлом и настоящем ради лучшего, мирного будущего", – отмечают в Фонде.

Издание отмечает: чтобы помочь детям во время войны, Фонд Рината Ахметова реализует ряд проектов. В частности, обеспечивает отдых и восстановление в формате детского кемпа в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины", предоставляет детям с недостатками слуха суперсовременные слуховые аппараты в проекте "Теперь я слышу", а на Новый год или Рождество устраивает праздник и дарит подарки в рамках "Новогодней Акции".

Больше о детских программах и проектах Фонда.