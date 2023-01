В Киевской области отстроят разрушенный приют для животных за почти 2 млн грн

В Киевской области приступают к восстановлению приюта "Бест Френдз", который дважды пострадал от авианалетов и многочисленных обстрелов после начала полномасштабного российского вторжения. Около 2 млн грн пожертвовала Suziria Group (развивает сеть MasterZoo), которая вместе с UAnimals запускает благотворительный проект Tails Changes, чтобы спасти тысячи жизней домашних питомцев. Такое решение группа компаний приняла в рамках расширения своей благотворительной помощи к 30-летию компании.

Видео дня

До полномасштабной войны Украина входила в десятку стран мира, в которых зафиксировано наибольшее количество бездомных животных, а после 24 февраля 2022 года ситуация ухудшилась в несколько раз. Проблема переполненности приютов и значительного роста количества бездомных животных существует по всей стране, но самая сложная ситуация – на оккупированных, деоккупированных территориях, а также на линии фронта. По данным зоозащитных организаций и волонтеров, сейчас в Украине насчитывается около 150 тысяч нуждающихся в помощи животных. Именно поэтому группа компаний Suziria Group, уже 30 лет развивающая зоорынок Украины, решила создать дополнительный вектор помощи хвостатым друзьям.

Помощь и восстановление убежища "Бест Френдз"

18 января 2023 года Suziria Group исполнилось 30 лет, но вместо громкого празднования компания выбрала философию "отдавать, а не принимать подарки" и вместе с UAnimals запускает благотворительный проект Tails Changes. В рамках проекта группа компаний пожертвовала около 2 миллионов гривен на восстановление приюта "Бест Френдз" для системного спасения тысячи жизней домашних любимцев в будущем. Приют находится в с. Фасова Макаровского района Киевской области. С начала полномасштабного вторжения он дважды пострадал от авианалетов и многочисленных обстрелов "Градами".

До 24 февраля в приюте проживало более 1300 подопечных, сейчас владельцы пытаются разместить около 970. Большая часть здания разрушена, поэтому новых животных приют пока принимать не может. Как исключение, приют спас более двухсот котиков и собачек, эвакуированных из Бахмута, Краматорска, Харьковской области и Донецкой области.

Suziria Group вместе с UAnimals исследовали работу приюта "Бест Френдз" и поняли, что наибольшим вызовом является строительство карантинного бокса, запуск которого позволит спасти вдвое больше хвостатых жизней и уменьшить ежемесячные расходы на 100 тыс. грн.

Конкурс для молодых дизайнеров

К оснащению обновленного приюта и проекта Suziria Group и UAnimals приглашают приобщиться молодых талантливых дизайнеров и художников. Каждый, кто хочет попробовать свои силы, может подать заявку по ссылке до 18.02.2023 года и принять участие в конкурсе. Больше деталей можно найти в соцсетях UAnimals.

Реконструкция – только начало амбициозных планов

"Развивая в течение 30 лет рынок зооиндустрии, наша группа компаний как никто понимает все его потребности на системном уровне. Поэтому инвестиции в приют "Бест Френдз" не являются случайным решением. Это старт для более масштабных структурных изменений среди всех приютов нашей страны, где хвостатые любимцы без семьи будут получать не только необходимую заботу, но и – самое главное – будут проходить успешную адопцию", – комментирует совладельца и глава наблюдательного совета группы компаний Suziria Group Полина Кошарна.

Кроме реконструкции убежища, в планах Suziria Group – запуск образовательной программы вместе с UAnimals, направленной на работу с учредителями убежища, новое видение системы администрирования, соблюдение международных стандартов в работе и адопции домашних любимцев.

"Многим приютам во время войны не хватает финансирования, лекарств, кормов, а также работников по уходу за животными. Эта проблема более комплексная, ее мы пытаемся решить с помощью наших многочисленных проектов и привлечения таких международных общественных организаций, как Peta, HSI, Dogs Days Are Over, IFAW, Last Chance For Animals и др. Для нас очень важно, чтобы к проектам присоединялись и украинские компании, и мы очень рады, что у нас есть такие партнеры, как Suziria Group, которые небезразличны к животным", – говорит Александр Тодорчук, основатель UAnimals.

Результаты работы за 2022 год

Благотворительный проект Tails Changes является частью регулярной благотворительной деятельности компании. За 2022 год Suziria Group передала приютам, питомникам, благотворительным и общественным организациям, волонтерам и частным лицам-опекунам хвостиков более 128 тонн кормов для кошек и собак, и около 12 400 штук ветеринарных препаратов на сумму около 12 млн грн. Сегодня компания помогает около 60 тысяч собак и кошек в приютах, не считая уличных животных.

Suziria Group – украинская семейная компания. В состав входят компании Suziria Production, Suziria Distribution и омниканальная сеть зоомагазинов MasterZoo. Основанная в Украине 30 лет назад, компания работает по всей территории Украины и за ее пределами, экспортируя собственные бренды компании, среди которых бренды Priroda, ProVet, PET Fashion, Special One, Savory и Essence.