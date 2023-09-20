В Киеве украинские звезды и блоггеры сдадут кровь для спасения военных

22 сентября в торгово-развлекательном центре Gulliver (пл. Спортивная, 1А) состоится "Звездная донация", организованная в рамках совместной инициативы "ДонорUA" и "МУЗВАР" "Музыка и победа в нашей крови!". На события звезды украинской эстрады и известные блоггеры сдадут кровь для спасения военных и гражданских пациентов. Мероприятие пройдет с 10:30 до 14:30.

В донации примут участие Настя Каменских, Женя Белозеров, Григорий Бакланов, Настя Цимбалара, Никита Киселев и OKS.

Предварительно зарегистрировавшись, киевляне и гости города могут присоединиться к случившемуся и сдать кровь вместе с любимыми исполнителями и блоггерами. Перед регистрацией советуем убедиться, что у вас нет временных или абсолютных противопоказаний к донорству, и правильно подготовиться к процедуре. Донорамами могут быть совершеннолетние граждане с массой тела от 50 кг.

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С начала полномасштабной войны потребность в донорской крови выросла на 60%. Кроме раненых военных, в ней нуждаются гражданские, пострадавшие от вражеских обстрелов или несчастных случаев, взрослые и дети с онкологическими заболеваниями, матери после сложных родов, пациенты во время операций. Одна донация крови способна спасти жизнь трем людям – присоединяйтесь!

Организато сообщают важную информацию! В случае воздушной тревоги в ТРЦ Gulliver предусмотрено укрытие – на паркинге на –1 этаже.

"ДонорUA" – единственная профессиональная система рекрутинга и навигации доноров крови. Поддерживает работу 22 центров крови, сотрудничает с Минздравом, УЦТК, ВОЗ, Международным комитетом Красного Креста и Global Blood Fund. На сегодняшний день база "ДонорUA" насчитывает более 135 000 доноров. Более 7000 пациентов адресно получили помощь благодаря платформе, а на поиск донора для конкретного пациента уходит не более 20 минут.

"МУЗВАР" – музыкальный портал о шоу-бизнесе и креативной индустрии Украины. Экосистема включает телеканал, печатный журнал, сайт и социальные сети. Ресурс транслирует развлекательный, аналитический и информационный контент, популяризирует новую украинскую музыку и рассказывает о музыкальном наследии страны времен независимости.

ТРЦ Gulliver – один из самых больших центров досуга и шопинга, который находится в самом сердце столицы (Спортивная площадь, 1А). В ТРЦ Gulliver позаботились обо всем, чтобы время, проведенное вместе, было насыщенным, комфортным и безопасным. Для идеального шопинга – более 250 магазинов украинских и мировых брендов. Для яркого отдыха – боулинг, кинотеатр и фитнес-комплекс с бассейном. А также фудкорт с заведениями на любой вкус, рестораны и супермаркеты.