В Киеве суд начал рассматривать дело о захвате парка 'Голосеевский': помешала воздушная тревога

В четверг, 13 апреля в Святошинском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу о незаконном строительстве на территории Национального парка "Голосеевский".

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Об этом сообщает Інформаційне агентство "Новини України". Иск в суд подала Святошинская окружная прокуратура столицы. Она требует освободить от самовольной застройки и вернуть громаде Киева земельный участок площадью 0,10 га на территории Национального парка.

За строительством стоит семья экс-начальника Святошинской милиции и экс-заместителя налоговой этого же района Анатолия Миколайца. На незаконно захваченной территории они возвели ресторан, построили беседки с мангалами.

В начале заседания журналисты Інформаційного агентства "Новини України" обратились к суду с просьбой разрешить видеофиксацию судебного заседания. Однако против выступили представители ответчиков: Дмитрия Миколайца (сын Анатолия Миколайца) и ООО "Затишок і Ко" (его владельцем является также Анатолий Миколаец).

Окружная прокуратура, в свою очередь, была не против съемки. Также прокурор передал суду необходимые документы на право обнародования дела, которое вызвало общественный резонанс. Представители ответчиков снова были против, но судья Александр Журибеда удовлетворил просьбу прокуратуры.

Однако самому заседанию помешала прозвучавшая в столице воздушная тревога. Заседание отложили до 8 июня. Сам судья даже пошутил, мол, что за дело такое, как только заседание, так сразу тревога.

Представитель Национально-природного парка "Голосеевский" – заместитель начальника Святошинско-Биличанского природоохранного научно-исследовательского отделения Александр Соколенко в интервью Інформаційному агентству "Новини України" отметил, что необходимо как можно быстрее устранить препятствие во владении и распоряжении земельным участком природно-заповедного фонда, поскольку он все больше страдает от вандального разрушения и самовольной застройки.

Однако полиция Святошинского района на это не реагирует. Более того, по словам Соколенко, полиция отказывается останавливать застройщиков, несмотря на просьбы представителей Национального парка. И даже отказывается заходить на самовольно захваченную территорию.

ДБР уже открыло криминальное производство по этому факту.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL

В Национальном парке "Голосеевский" уже несколько лет хозяйничает семья бывшего налоговика и экс-заместителя начальника налоговой милиции Святошинского района Анатолий Миколайца. Они выстроили там ресторан с десятком беседок.

Присвоить участок земли экс-силовику удалось при помощи поддельного решения суда. Более того, по этому же не существующему решению в руки семьи попали еще шесть помещений в этом же районе.