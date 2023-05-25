В Киеве создали уникальный реабилитационный центр национальной сети RECOVERY, основанной Пинчуками

В Киеве открыли инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY, не имеющий аналогов в Украине.

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Киевский центр на базе государственного медицинского учреждения был создан с "нуля", что позволило обустроить его по самым высоким мировым стандартам инклюзивности помещений - с широкими коридорами и дверными проемами, санитарно-гигиеническими зонами для маломобильных пациентов. Кроме того, центр оснащен инновационным оборудованием. Благодаря проекту RECOVERY, основанному Виктором и Еленой Пинчуками, украинские раненые военные смогут проходить восстановление по самым высоким стандартам реабилитации.

В распоряжении военных пациентов 2 высокофункциональных зала физической реабилитации, 3 кабинета аппаратной физиотерапии, массажные кабинеты, кабинет эрготерапии, манипуляционная, перевязочная, а также 12 инклюзивных палат на 30 коек. В общей сложности площадь созданного центра составила 1500 квадратных метров — благодаря эффективному частно-государственному партнерству киевский реабилитационный центр RECOVERY сможет отвечать на количественную и качественную потребность в реабилитации раненых военных.

"Этот киевский реабилитационный центр абсолютно уникален. Он создан "с нуля": здесь обустроено все по самым современным инклюзивным стандартам для удобства наших защитников и защитниц.

Наши герои и героини борются на военном фронте за нашу независимость. И они должны быть уверены, что если с ними что-нибудь случится, будет угроза их жизни и здоровью, они могут рассчитывать, что здесь мы тоже будем бороться за их независимость. За их самостоятельность. По нашим оценкам, в течение года в наших центрах смогут получать реабилитационную помощь более 11 тысяч военных. На следующий год мы поставили себе не менее амбициозные задачи", - отметил основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

В центре RECOVERY собраны мультидисциплинарные команды врачей, состоящие из врачей физической реабилитационной медицины, физических терапевтов, эрготерапевтов, массажистов, ассистентов, логопеда и психолога, благодаря высокотехнологичному оборудованию и квалификации они смогут оказывать качественную, доступную и доступную.

С помощью современных приборов и оборудования с виртуальной реальностью, срок восстановления защитников и защитниц в центре RECOVERY значительно ускоряется. Кроме того, открытый центр покрывает весь спектр функциональных нарушений пациентов, в том числе полученных вследствие минно-взрывных травм, и позволяет восстанавливать, в частности, ходьбу, утраченные функции верхних и нижних конечностей на высоком технологическом уровне.

"Реабилитация - это один из основных процессов после хирургического или терапевтического лечения, который ускоряет непосредственно процесс восстановления военного. Я рад, что наши высококвалифицированные реабилитационные команды могут работать на таком современном оборудовании, ведь оно позволяет полностью реализовать потенциал специалиста и достичь максимального эффекта, который может дать реабилитация. RECOVERY — это полностью оснащенное отделение, отвечающее современным требованиям протоколов по реабилитации и позволяющее проводить реабилитацию после повреждений любого участка тела, как послеострого, так и амбулаторного", — рассказал Игорь Кучма, главный врач центра RECOVERY.

Потребность в качественной реабилитационной помощи в Украине растет каждый день — государственные учреждения не имеют возможности обеспечить всех военных пациентов надлежащей помощью. Проект RECOVERY нацелен на развитие отрасли реабилитации в стране, предусматривающей создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов, сложное протезирование военных за рубежом в случаях, когда это невозможно в Украине, а также предоставление качественной реабилитации военным в частных партнерских клиниках.

Среди первых пациентов – украинские военные, получившие ранения с начала полномасштабного вторжения. Под пристальным наблюдением реабилитологов каждый день они проходят необходимую реабилитацию, которая впоследствии поможет улучшить качество жизни.

"Мы загружали танки, когда беспилотник обстрелял нас вместе с колонной техники. Снаряд упал в двух метрах от нас. Когда понял, что ранен, почувствовал, что не могу двигать ногами. До начала реабилитации в центре мне было тяжело почувствовать даже стопы, а сейчас легко могу ими двигать и потихоньку восстанавливаюсь. Всем, кто ранен, хочу сказать, что все восстанавливается, и мы все сможем!"

Планируется, что киевский центр станет тренинговой базой для мультидисциплинарных команд проекта RECOVERY. В планах проекта продолжать обучение и подготовку украинских специалистов-реабилитологов, первый образовательный семинар уже состоялся в Одессе.

В Одессе и Днепре два новых инновационных реабилитационных центра для раненых военных национальной сети RECOVERY уже помогают военным восстанавливаться после ранений на современном оборудовании. В текущем году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской (2 центра), Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Более 11 000 пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY.