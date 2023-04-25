В Киеве сотни переселенцев из Мариуполя всего за день получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Около 2 тысяч продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова передал переселенцам из Никольского общества Мариупольского района.

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Выдачи гуманитарной помощи развернулись в Киеве. По словам представителя общества Василия Митько, только за один день за продуктовыми наборами от Фонда Рината Ахметова пришло около 300 человек.

Василий Митько, глава Никольской поселковой общины:

"Каждый из нас был вынужден оставить дома все — имущество, автомобили, деньги, документы. Обустраиваться на новом месте — непросто. Качественные продукты — одна из базовых потребностей человека. Мы благодарны за помощь от Фонда, она очень важна в наше время".

В наборах — продукты, которые долго хранятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".