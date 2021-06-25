В Киеве прошел протест перед концертом Басты из-за гастролей в Крыму: подробности, фото и видео

Сегодня, 25 июня, в Киеве запланирован концерт российского рэпера Василия Вакуленко, известного по сценическому псевдо Баста, который выступал в оккупированном Крыму. К концерт-холлу StereoPlaza, где должен выступать рэпер, пришли активисты протестовать против проведения концерта.

Как сообщило издание "Громадське", активисты пришли с плакатами: "Баста финансирует российскую армию", "Баста поддержал оккупацию Крыма". Они также выкрикивают фразы "Крым – это Украина", "Поддерживаешь Басту - поддерживаешь войну", "Позор!", "Басту запоребрик" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Большинство из тех, кто пришел на концерт, отвечая на вопрос журналистов, говорили, что ничего не слышали о том, что Баста незаконно приезжал в оккупированный Крым. Однако, узнав об этом от корреспондентов, они не отказались от посещения концерта.

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С активистами пришедшие на концерт вообще отказывались общаться.

Около 21:00 в районе очереди зажгли файеры. Активисты также бросили дымовые шашки в толпу. Часть тех, кто пришел на концерт, продолжала идти по задымленному коридору, другие разошлись в разные стороны. Охранники потушили шашки водой.

Отметим, рэпер Баста попал в "черный список" Минкульта в сентябре 2017 через незаконное пересечение украинской границы и отрицание российской агрессии. А в сентябре 2020 его исключили из этого списка, поскольку истек срок запрета.

Как сообщал OBOZREVATEL, рэпер Баста намерен приехать в Украину с концертом после вывода из "черного списка" СБУ: в сети развернулись споры.