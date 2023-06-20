newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Мария Шевчук
Общество
5 минут
6
В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой 'Разговор с Небесами' и Софии Рудик 'История одного Ангела'

Презентация книги "Разговор с Небесами" автора Любовь Светлой и художественного произведения "История одного Ангела" автора Софии Рудик в одном украиноязычном издании (Издательство "Саммит-Книга"). Эти два произведения объединены одной темой, а именно – Наставничество и Ученичество в контексте настоящего. Итак, если Вы в поисках настоящих Знаний и устали от бесконечного потока информации, то это событие именно для Вас.

Видео дня
В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Любовь Света – автор книги "Разговор с Небесами". Сегодня госпожа Любовь на пенсии, а в прошлом занимала должность госслужащего, также была общественным деятелем. По образованию организатор-методист. Много путешествует по миру, проживает в Киеве.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

София Рудик – автор книги "История одного Ангела" и переводчик украиноязычного издания "Разговор с Небесами", поэтесса, основательница проекта Крылати Стихи. Окончила ПНУ им. Василий Стефаник (магистр филологии по специальности украинская литература).

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Почетные гости:

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Иван Степурин – книгоиздатель, соучредитель издательства "Саммит-Книга", директор международного благотворительного фонда "ТВОЯ ДОБРОТА". Окончил КНУ им. Т. Шевченко. Кандидат технических наук. Член Межведомственной комиссии при Кабинете министров Украины по вопросам содействия развитию отечественного книгоиздания и книгораспространения. Член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей. Член правления Ассоциации изготовителей полиграфической продукции Украины. Вице-президент АОЗТ "САММИТ". Основатель компании "Саммит-Книга", а также компании "Топ-Книга", специализирующейся на издании книг маркетинговой тематики. За 15 лет работы на издательском рынке Украины ГП "Саммит-Книга" выпустило 500 собственных изданий общим тиражом более 1 000 000 экземпляров. Ассортиментный каталог "Саммит-Книги" насчитывает более 200 000 наименований отечественных и зарубежных книг.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Михаил Чайковский – ректор Хмельницкого института социальных технологий Открытого международного университета развития человека "Украина", кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный тренер Украины по традиционному карате-до. Лауреат премии им. Гальчевского в номинации "За образовательную деятельность", награжден Крестом Почета "За духовное возрождение". На протяжении 30 лет исследует жизненный и творческий путь Григория Сковороды, председатель Подольского общества им. Григория Сковороды.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Александр Алферов – один из ведущих украинских историков, автор исторического YouTube канала Александр Алферов (более 333 тысяч подписчиков) радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Защитник Украины в полку Азов. Награжден Наградой Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", Премией им. Дмитрия Нитченко, Медалью "За жертвенность и любовь к Украине" Украинской православной церкви Киевского патриархата. Получил многочисленные благодарности от Украинского музея в Чикаго, Министерства культуры, Малой академии наук и т.д.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Александра Герасименя – белорусская пловчиха, олимпийская медалистка, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Беларуси, награждённый Орденом отечества III степени (2012). Имя Александры Герасимене известно в мире спорта. Сейчас спортсменка и чемпионка тренирует и учит плаванию. Имеет четко выраженную позицию против режима Лукашенко, силой удерживающего власть в стране. За то, что Александра вступилась за свободу свободных людей – "лукашисты" ее осудили на 12 лет с конфискацией имущества. Вынуждена была эмигрировать из Родины.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Василий Кухарский – актер театра и кино, вокалист, участник телешоу ХFactor, сегодня военнослужащий, защищающий Украину на Бахмутском направлении. Сыграл главную в художественном фильме "Максим Оса: золото Песиголовца" – украинский детективный фильм по мотивам графического романа Игоря Баранько "Максим Оса". Режиссер – Мирослав Латик. Первая в истории украинского кинематографа – экранизация комикса.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Вячеслав Зема – адвокат года 2020, член Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Сейчас – военнослужащий. Защищал Северодонецк, Славянск, Бахмут. Имел честь быть награжденным почетным знаком отличия НААУ "Защитник адвокатуры Украины".

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Также на мероприятии все гости смогут продегустировать авторское вино от легенды украинского тенниса Сергея Стаховского.

Послевкусие легкого фуршета в сочетании с изысканным вином дополнят атмосферу.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Еще одним уважаемым гостем будет Сергей Стаховский – украинский теннисист-профессионал и военнослужащий. Обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Солдат 4 БрОП НГУ.

В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой "Разговор с Небесами" и Софии Рудик "История одного Ангела"

Кроме этого организаторы подготовили для вас много приятных эксклюзивов – таких как презентация дизайнерской футболки с изображением казака Максима Осы от украинской дизайнера наряда для свободных людей Гуцул Божены, которая была создана в коллаборации с настоящим поэтом формы, талантливым скульптором Яном Левша.

Дата: 21 июня 2023 года

Локация: "Музей истории города Киева" (ул. Богдана Хмельницкого, 7)

Время: 17:00 (вход свободный)