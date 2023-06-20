В Киеве презентуют совместное издание произведений Любви Светлой 'Разговор с Небесами' и Софии Рудик 'История одного Ангела'

Презентация книги "Разговор с Небесами" автора Любовь Светлой и художественного произведения "История одного Ангела" автора Софии Рудик в одном украиноязычном издании (Издательство "Саммит-Книга"). Эти два произведения объединены одной темой, а именно – Наставничество и Ученичество в контексте настоящего. Итак, если Вы в поисках настоящих Знаний и устали от бесконечного потока информации, то это событие именно для Вас.

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Любовь Света – автор книги "Разговор с Небесами". Сегодня госпожа Любовь на пенсии, а в прошлом занимала должность госслужащего, также была общественным деятелем. По образованию организатор-методист. Много путешествует по миру, проживает в Киеве.

София Рудик – автор книги "История одного Ангела" и переводчик украиноязычного издания "Разговор с Небесами", поэтесса, основательница проекта Крылати Стихи. Окончила ПНУ им. Василий Стефаник (магистр филологии по специальности украинская литература).

Почетные гости:

Иван Степурин – книгоиздатель, соучредитель издательства "Саммит-Книга", директор международного благотворительного фонда "ТВОЯ ДОБРОТА". Окончил КНУ им. Т. Шевченко. Кандидат технических наук. Член Межведомственной комиссии при Кабинете министров Украины по вопросам содействия развитию отечественного книгоиздания и книгораспространения. Член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей. Член правления Ассоциации изготовителей полиграфической продукции Украины. Вице-президент АОЗТ "САММИТ". Основатель компании "Саммит-Книга", а также компании "Топ-Книга", специализирующейся на издании книг маркетинговой тематики. За 15 лет работы на издательском рынке Украины ГП "Саммит-Книга" выпустило 500 собственных изданий общим тиражом более 1 000 000 экземпляров. Ассортиментный каталог "Саммит-Книги" насчитывает более 200 000 наименований отечественных и зарубежных книг.

Михаил Чайковский – ректор Хмельницкого института социальных технологий Открытого международного университета развития человека "Украина", кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный тренер Украины по традиционному карате-до. Лауреат премии им. Гальчевского в номинации "За образовательную деятельность", награжден Крестом Почета "За духовное возрождение". На протяжении 30 лет исследует жизненный и творческий путь Григория Сковороды, председатель Подольского общества им. Григория Сковороды.

Александр Алферов – один из ведущих украинских историков, автор исторического YouTube канала Александр Алферов (более 333 тысяч подписчиков) радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Защитник Украины в полку Азов. Награжден Наградой Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", Премией им. Дмитрия Нитченко, Медалью "За жертвенность и любовь к Украине" Украинской православной церкви Киевского патриархата. Получил многочисленные благодарности от Украинского музея в Чикаго, Министерства культуры, Малой академии наук и т.д.

Александра Герасименя – белорусская пловчиха, олимпийская медалистка, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Беларуси, награждённый Орденом отечества III степени (2012). Имя Александры Герасимене известно в мире спорта. Сейчас спортсменка и чемпионка тренирует и учит плаванию. Имеет четко выраженную позицию против режима Лукашенко, силой удерживающего власть в стране. За то, что Александра вступилась за свободу свободных людей – "лукашисты" ее осудили на 12 лет с конфискацией имущества. Вынуждена была эмигрировать из Родины.

Василий Кухарский – актер театра и кино, вокалист, участник телешоу ХFactor, сегодня военнослужащий, защищающий Украину на Бахмутском направлении. Сыграл главную в художественном фильме "Максим Оса: золото Песиголовца" – украинский детективный фильм по мотивам графического романа Игоря Баранько "Максим Оса". Режиссер – Мирослав Латик. Первая в истории украинского кинематографа – экранизация комикса.

Вячеслав Зема – адвокат года 2020, член Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Сейчас – военнослужащий. Защищал Северодонецк, Славянск, Бахмут. Имел честь быть награжденным почетным знаком отличия НААУ "Защитник адвокатуры Украины".

Также на мероприятии все гости смогут продегустировать авторское вино от легенды украинского тенниса Сергея Стаховского.

Послевкусие легкого фуршета в сочетании с изысканным вином дополнят атмосферу.

Еще одним уважаемым гостем будет Сергей Стаховский – украинский теннисист-профессионал и военнослужащий. Обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Солдат 4 БрОП НГУ.

Кроме этого организаторы подготовили для вас много приятных эксклюзивов – таких как презентация дизайнерской футболки с изображением казака Максима Осы от украинской дизайнера наряда для свободных людей Гуцул Божены, которая была создана в коллаборации с настоящим поэтом формы, талантливым скульптором Яном Левша.

Дата: 21 июня 2023 года

Локация: "Музей истории города Киева" (ул. Богдана Хмельницкого, 7)

Время: 17:00 (вход свободный)