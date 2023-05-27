В Киеве переселенцы с Донетчины получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Переселенцы из Светлодарской общины Донецкой области, которые сейчас проживают в Киеве, начали получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Всего для внутренне перемещенных лиц из этого сообщества Фонд отправил 2 тысячи таких наборов, сообщили в Фонде.

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В наборах — продукты, которые можно хранить длительное время: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Для тех, кого война заставила начинать жизнь с начала, эта помощь является важной поддержкой.

До конца июня планируется передать более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".