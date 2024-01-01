В Киеве переселенцы из Старобельской громади получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Старобельская громада Луганской области оказалось под оккупацией в начале полномасштабного вторжения. Многие местные жители были вынуждены бежать. Для тех старобильчан, которые живут в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов.

Видео дня

Выдачи осуществляются в гуманитарном хабе для переселенцев из Луганщины "Дієва громада", недавно работающая в центре столицы.

В каждом наборе – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло. Люди ждут этой помощи, ведь это существенная поддержка для тех, кто начал жизнь с нового листа.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.