В Киеве пассажирке 'впаяли' штраф из-за валидатора и заставили заплатить онлайн

В Киеве женщина оплатила штраф за неуплату проезда в автобусе на личную карточку контроллера, хотя из-за отсутствия инструкции просто не успела разобраться, как сейчас в столице платят по-новому. Украинка назвала сервис недружественным к туристам.

Об этом она написала в Facebook. Другие недовольны граждане поддержали женщину в комментариях.

"Купила в 19:22 билетик, а в 19:35 уже была оштрафована! Сканер не сработал, а я что-то недосмотрела. В итоге группа контролеров из трех женщин заставили меня заплатить штраф на личную карточку одной из контролеров, потому налички у меня не было. Мои наивные просьбы, мол, впервые сегодня пользуюсь вашей системой, завтра научусь, и инструкции в салоне нет, где бы я узнала – не сработали. Мне сказали: "Женщина, вы что, больна?", – пишет гражданка.

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Она приехала в Киев на два дня, поэтому не совсем понимала, как работает система и только благодаря подсказки пассажира загрузила приложение Киев цифровой. Однако, теперь пользоваться им не хочет и называет столицу недружественной к туристам.

"Учитывая то, что в Киеве я на два дня, и времени ссориться мне жаль, я заплатила штраф. Чувствую себя отвратительно. Буду рада, если кто-то из киевлян отзовется, чтобы я подарила вам 7 билетов, которые сейчас в моем приложения. Не знаю, решусь ли завтра на автобус", – преодолевала женщина.

Украинцы в комментариях возмущены тем, что штраф гостя столицы заплатила на личную карточку контроллера и советуют женщине обращаться с официальной жалобой. Свое недовольство о неудобной эре цифровых технологий высказал и блогер Олег Васильев. Он указывает на проблему, когда на остановке общественного транспорта нет возможности приобрести билет, а также информации о том, где это и как можно сделать.

"Человек не имеет удобной возможности оплатить одну-две поездки. Есть вариант – установить на телефон приложение "Киев цифровой". Но...где можно узнать такую информацию человеку, который в Киеве первый раз и не очень ориентируется в цифровых примочках? Тем более, нигде не сообщается о том, какие существуют варианты оплаты проезда", – написал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве и ряде крупных городов Украины перевозчики требуют повысить цены на проезд в общественном транспорте. В столице, например, он должен стоить около 20 грн для того, чтобы полностью покрывать расходы.