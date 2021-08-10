В Киеве открыли "звезды" сестер Семеренко и Захаровой

9 августа на "Площади Звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта появились три яркие звезды спорта. Первая "загорелась" в честь Виты Семеренко – украинской биатлонистки, заслуженного мастера спорта Украины. Вторая в честь украинской биатлонистки, заслуженного мастера спорта Украины, Чемпионка зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи – Валентины Семеренко и третья для Стеллы Захаровой – украинской гимнастки, олимпийской чемпионки в составе сборной СССР по спортивной гимнастике.

Звезды спорта появились благодаря нескольким этапам. Первый – рекомендации экспертной комиссии, среди состава которой представители Gulliver, ОО Совместная победа, Министерство молодежи и спорта, НОК. Второй – наличие именно у этих кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие в медиа пространстве и в рейтингах популярности. Также, раз в год проводится опрос среди общественности и посетителей ТРЦ и, опираясь на результаты, комиссия составляет финальный список звезд.

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Получив звезду на "Площади звезд" Вита Семеренко отметила, что ей очень приятно, что на "Площади звезд" уже есть звезды украинского биатлона. (Первой звездой, которая представляет биатлон на проекте, стала Елена Пидгрушна). "Считаю, что биатлону в Украине есть куда развиваться. У нас хорошие рейтинги, большая армия болельщиков. Молодежь интересуется этим видом спорта, и от этого он будет еще больше приобретать популярность и признание. Но вскоре мы увидим новые звезды ". Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак на открытии звезд сказал, что в любом деле нужно всегда быть готовым и рассчитывать на успех. "Ради этого мы создаем единый коллектив и усердно работаем. В команде есть полное взаимопонимание и единственная цель. И если каждый этой целью притворится – у нас все получится ".

Татьяна Атаджанова, PR Директор ТРЦ Gulliver, как представитель главного инициатора социального проекта "Площадь звезд" отметила: "Проект мотивирует современных деятелей культуры, музыки, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, а популяризировать страну в мире. Проект "Площадь звезд" имеет целью стать общепризнанным и любимым всеми туристическим маршрутом, ведь воспитывает новое поколение, напоминая им об известных Украинцах и мотивирует подростков следовать своей цели, своего успеха".