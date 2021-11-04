В Киеве от гриппа будут вакцинировать в аптеках: где и когда можно получить прививку

На следующей неделе все желающие вакцинироваться от гриппа смогут сделать это в ряде аптек города Киева. Такая возможность будет с 10 по 14 ноября в нескольких аптеках столицы.

Как сообщили на странице Министерства здравоохранения в Facebook, проект упростит доступ украинцев к вакцинации против гриппа и продемонстрирует готовность к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения, таких как прививки в аптеках.

Вакцинация будет проходить в Киеве с 10 по 14 ноября в рамках проекта "Вакцинация против гриппа в аптеках". Прививку можно будет сделать с 8:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Ярославов Вал, 20; ул. Московская, 46/2; ул. Большая Васильковская, 112А; ул. Дмитриевская, 2; ул. Срибнокольская, 2А

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"Для участия в проекте нужно быть старше 18 лет, иметь с собой паспорт и идентификационный код, пройти бесплатный осмотр у врача в аптеке перед вакцинацией, купить любую вакцину против гриппа в аптеке", - сообщили в Минздраве.

Раннее OBOZREVATEL писал, что врач-инфекционистка Евгения Менжулина заявила о необходимости делать прививки, как от коронавируса так и от гриппа. При этом врач подчеркнула, что препарат от гриппа не может спасти человека от COVID-19 и наоборот, противоковидная вакцина не убережет от сезонного заболевания гриппом.