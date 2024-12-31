В Киеве, Одессе и Львове запустили салюты во время войны: полиция напомнила правила поведения в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь большинство украинцев соблюдали правила и воздержались от салютов. Однако в Одессе, Киеве и Львове нашлись нарушители, которые, несмотря на запрет, все же запускали фейерверки.

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Соответствующие кадры вечером во вторник, 31 декабря, появились в сети. В Главном управлении Национальной полиции в Киеве сообщили, что они проверяют информацию о запуске салютов в одном из районов города.

"Информация о запуске салютов была обнаружена полицейскими во время мониторинга соцсетей. Для установления всех обстоятельств направлены наряды полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине запрещена продажа и использование пиротехники. Также действует запрет на использование фейерверков. Однако некоторых жителей Одессы это не остановило.

Фейерверки запускали и во Львове.

"Несмотря на запрет на Сыхове, кто-то уже "отпраздновал" приближение Нового года салютом", – писали в сети

Правоохранители напомнили украинцам о необходимости в новогоднюю ночь соблюдать комендантский час. Также нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не использовать пиротехнические средства – за последнее предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Киеве правоохранители задержали 19-летнего юношу, запустившего фейерверк в Деснянском районе города. Свои действия он объяснил желанием поздравить подругу с днем рождения.

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