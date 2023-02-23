В Киеве объявили лауреата премии ''Комикс года'' имени Перфецкого

В Киеве 23 февраля на ежегодной премии имени Леонида Перфецкого традиционно в День украинского комикса – объявили лауреата премии Комикс года. Им стал американский журналист Майк Томпсон с комиксом-рассказом "Украинская сталь" об обороне Мариуполя.

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В прошлом году награждение прошло в Киеве. Уже на следующее утро началось широкомасштабное вторжение. Украинские художники – художники, сценаристы, колористы – превратились в украинских воинов.

"Сегодня нет необходимости рисовать супергероев — они существуют в реальности, на передовой. Подвиг украинцев, защищающих собственное государство от превосходящих сил российского агрессора, вдохновляет мир. Лауреат премии "Комикс Года – 2022" – это американский журналист Майк Томпсон. В его лице премии имени Леонида Перфецкого решила поблагодарить каждого художника свободного демократического мира, который не стоит в стороне от войны в Украине и поддерживает наш героический народ своим творчеством", – рассказывает один из инициаторов награды, основатель клуба RAINHOUSE, доброволец и военный Алексей Рейнс.

По мнению военного, искусство не может быть вне политики в моменты, когда идет в прямом смысле борьба добра со злом, когда на наших глазах творится история.

В комиксе-рассказе "Украинская сталь" рассказывается история азовца с позывным "Торк", обороняющим Мариуполь и "Азовсталь". В лице Торка выводится художественный образ каждого защитника Украины – храброго рыцаря света, спасающего гражданских и защищающего весь цивилизованный мир от рашистов.

Война продолжается. Большинство членов редколлегии премии Перфецкого с февраля 2022 служат в рядах Вооруженных Сил Украины. К сожалению, глава редколлегии, один из инициаторов премии Николай Кравченко (позывной – "Крук"), погиб в марте во время обороны Киева. В борьбе за Украину "Крук" отдал самое дорогое, что имел – свою жизнь.

Денежную часть премии лауреат решил передать в помощь раненым украинским воинам патронатной службе "Ангелы Азову". Именно эта служба занималась реабилитацией героя комикса-победителя "Торка", защитника "Азовстали".

Прямо сейчас на поле боя Вооруженные Силы Украины борются за право украинской нации на собственную жизнь, на собственную культуру, на собственный язык. Не упускайте присутствие духа. Украина обязательно победит.

Помочь патронатной службе Азова можно здесь – azovangels.com.