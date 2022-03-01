В Киеве оккупанты 'денацифицировали' телевышку рядом с Бабъим Яром: что будет с ТВ. Фото и видео

В Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. Это преступление оккупантов особенно цинично, поскольку рядом расположен Бабий Яр – кладбище погибших во Второй Мировой войне.

OBOZREVATEL стал свидетелем происшествия. В связи с этим временно будут проблемы с телетрансляцией, но в ближайшее время будет включено резервное вещание, сообщили в МВС Украины.

"Вот такая денацификация. Русские стреляют ракетами по месту убийства миллионов евреев", подчеркнул нардеп Алексей Гончаренко.