В Киеве к годовщине со дня рождения Шевченко проведут благотворительный аукцион для защитников Украины

4 марта в столичном Normal Art Restaurant состоится благотворительный арт-ивент, посвященный сбору 1 172 300 грн на бронированный медицинский внедорожник ТПК (транспортер переднего края) для бригады "Буревий" Национальной Гвардии Украины, входящей в Сил Обороны Украины.

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Главным предназначением транспортного средства является осуществление эвакуации раненых Героев с поля боя и оказания первой домедицинской помощи, которая критически необходима для каждого бойца.

"Пророки Победы" – это мы с вами, каждый украинец и украинка, приближающие нашу Победу на всех фронтах, как на поле боя, так и в тылу: врачи, военные, гражданские, предприниматели, художники, все находящиеся патриоты и сообщества на своем месте. Это нация непокоренных, трудолюбивых людей, объединенных Победой.

"Пророки Победы" – это современная арт выставка-аукцион, где каждый желающий сможет приобрести произведения искусства, тем самым сделав вклад в большое дело – помощь украинским военным! На мероприятии будет представлено около 50 лотов профессиональных художников и около 40 лотов творческих работ раненых Героев, созданных на арт-мастерклассах в военных госпиталях МВД Украины.

В рамках мероприятия состоится эксклюзивный арт-перформанс от продюсерского агентства ART FASHION CENTER, которое, несмотря на войну в Украине, доказывает, что Красота спасет мир от войны. Эксклюзивный показ коллекции "Доспехи Валькирии".

Мероприятие поддерживают известные артисты:

Нина Матвиенко – народная артистка Украины, украинская певица и актриса, лауреат Государственной премии им Т.Г.Шевченко. Наталья Валевская – Финалистка "Евровидения", номинант музыкальной премии "Золотая Жар-птица" Полина Дашкова – Очаровательная украинская певица, исполнительница хита "Плакала Калина", Dima PROKOPOV -украинский певец, Исполнитель хитов "Колыскова" и "Ты счастлива" – украинская певица.

Ведущие мероприятия: Василий Касенич, военнослужащий Национальной Гвардии Украины, Лидия Еременко – бизнес журналист.

Ведущий аукциона: Дмитрий Гордица – художник иконописец, мастер сакрального искусства, куратор художественных выставок и симпозиумов, солдат 4 батальона спецназначения НГУ, бригады "Буревий".

Организаторы ивента:

– Дарья Требух, – общественный деятель, возглавивший инициативное объединение "Украинские Валькирии", руководитель проектов ГО ГВТ "Редюит", активно занимается проектами психологической и физической реабилитации раненых в военных госпиталях (Центральный госпиталь МВД в г. Киеве, ГУ в Ивано-Франковской области);

– Общественная Инициатива объединения волонтеров и благотворителей – "Гвардия Победы".

Мероприятие состоится при поддержке: KMBS, Normal Art Restaurant, ивент-агентства BPM Community, Лимонады "Apelsin", Digital marketing партнер – Felik Agency, художественной мастерской "Craftroom", арт-мастерской "Яр".

Почетные гости: Центральный медицинский центр Госпиталя МВД Украины г. Киева, ГУ ТМО МВД Украины в г. Ивано-Франковск, Юрий Гордиенко – Комиссар совета Европы международной комиссии по защите прав человека.

Открытие благотворительного аукциона: 4 марта 2023 года в 14-30 по адресу: ул Антоновича 81, Art Restaurant Normal.