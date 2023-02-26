В Киеве и Днепре сожгли чучела Путина на гуляниях в последний день Масленицы. Видео

На гуляниях в последний день Масленицы, 26 февраля, украинцы в знак протеста против российской войны сожгли вместо чучела-символа праздника чучела президента РФ Владимира Путина. Это случилось сразу в двух городах – Киеве и Днепре.

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Как сообщает телеканал "Киев", в столице чучело кровавого диктатора сожгли на Певческом поле в музее Пирогово. Действие было кульминацией мероприятия (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На соломенное чучело прикрепили портрет Путина и подожгли. Горел соломенный кремлевский дед очень мощно. Более того сжигание "Путина" сопровождалось украинскими песнями и хороводами зрителей.

Буквально за несколько минут пожарные потушили остатки пламя.

"На Певческом поле Путин все. От него осталась только кучка мокрой золы", – подчеркнула ведущая.

В Днепре "Путина" сожгли прямо на одной из улиц города. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Областной".

"Сожжение чучела на масленицу – обряд смысловой. Многие столетия назад верили, что из-за жертвоприношения можно избавиться от бед и невзгод. В этом году в Днепре на масленицу сожгли чучело путина. Уверены, лишним не будет", – говорится в сообщении.

Чучело кровавого диктатора горело не одно. Вместе с ним огнем пылали черные мешки с пропагандистскими надписями Z, которые символизировали убитых российских оккупантов.

Процесс также сопровождался украинскими песнями.

"Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе", – символически звучало в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в городе Мелитополь Запорожской области, который временно захвачен российскими оккупантами, провели многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Участники протеста сожгли чучело Путина. Происходящее назвали "Масленицей по-мелитопольски".

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