В Киеве 23 февраля наградят лауреатов премии 'Государственник года'

23 февраля 2023 в 18:30 состоится ежегодная премия "Государственник года", инициированная Киевской Школой Государственного Управления имени Сергея Нижнего.

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Несмотря на коварную войну, развязанную Россией год назад, украинская государственность не просто не пошатнулась, а наоборот получила мощный импульс для своего дальнейшего укрепления. Сегодня идея украинского государства, как никогда, объединяет всю украинскую нацию. За год войны с Россией в Украине появилась плеяда настоящих государственников и героев, для которых развитие независимой и преуспевающей Украины – это вопрос номер один повестки дня. Важную роль в процессе развития украинской государственности за последний год взяла на себя и КШГУ имени Сергея Нижнего, которая в состоянии войны готовит новых государственных управленцев и политиков с уникальной этикой лидерства.

Во время первого этапа премии "Государственник года" 2022 года представители широкой общественности и все украинцы на официальном сайте КШГУ имени Сергея Нижнего предложили своих кандидатов по каждой из номинаций. В финал вышли следующие 3 номинанта по каждой из номинаций, некоторые из которых уже сегодня будут объявлены лауреатами, за которых проголосовало авторитетное жюри.

Министр года:

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – Александр Кубраков; Министр Внутренних Дел Украины (2021-2023) – Денис Монастырский; Министр иностранных дел Украины – Дмитрий Кулеба.

Управленец года:

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – Сергей Крук; Председатель правления АО "Укрзализныця" – Александр Камышин; Председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" – Владимир Кудрицкий.

Законотворец года:

народный депутат Украины Денис Маслов; народный депутат Украины Ярослав Железняк; народная депутат Украины Мария Мезенцева.

Самый эффективный депутат года:

народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк; народный депутат Украины Ярослав Железняк; народная депутат Мария Мезенцева.

Лучший городской голова:

городской голова Ирпеня Александр Маркушин; городской голова Краматорска Александр Гончаренко; городской голова Львова Андрей Садовый.

Наиболее влиятельный иностранный государственник – друг Украины

Британский политик, премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон; Президент Польши Анджей Дуда; Президент США Джо Байден.

и другие номинации.

Также в рамках премии "Государство года" уже традиционно будет вручена награда в номинации "Гордость Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего".

Прямая трансляция премии начнется на платформе официального партнера КШГУ имени Сергея Нижнего Megogo в 18:30.