В Киеве 23 февраля наградят лауреатов премии "Государственник года"
23 февраля 2023 в 18:30 состоится ежегодная премия "Государственник года", инициированная Киевской Школой Государственного Управления имени Сергея Нижнего.
Несмотря на коварную войну, развязанную Россией год назад, украинская государственность не просто не пошатнулась, а наоборот получила мощный импульс для своего дальнейшего укрепления. Сегодня идея украинского государства, как никогда, объединяет всю украинскую нацию. За год войны с Россией в Украине появилась плеяда настоящих государственников и героев, для которых развитие независимой и преуспевающей Украины – это вопрос номер один повестки дня. Важную роль в процессе развития украинской государственности за последний год взяла на себя и КШГУ имени Сергея Нижнего, которая в состоянии войны готовит новых государственных управленцев и политиков с уникальной этикой лидерства.
Во время первого этапа премии "Государственник года" 2022 года представители широкой общественности и все украинцы на официальном сайте КШГУ имени Сергея Нижнего предложили своих кандидатов по каждой из номинаций. В финал вышли следующие 3 номинанта по каждой из номинаций, некоторые из которых уже сегодня будут объявлены лауреатами, за которых проголосовало авторитетное жюри.
Министр года:
- Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – Александр Кубраков;
- Министр Внутренних Дел Украины (2021-2023) – Денис Монастырский;
- Министр иностранных дел Украины – Дмитрий Кулеба.
Управленец года:
- Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – Сергей Крук;
- Председатель правления АО "Укрзализныця" – Александр Камышин;
- Председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" – Владимир Кудрицкий.
Законотворец года:
- народный депутат Украины Денис Маслов;
- народный депутат Украины Ярослав Железняк;
- народная депутат Украины Мария Мезенцева.
Самый эффективный депутат года:
- народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк;
- народный депутат Украины Ярослав Железняк;
- народная депутат Мария Мезенцева.
Лучший городской голова:
- городской голова Ирпеня Александр Маркушин;
- городской голова Краматорска Александр Гончаренко;
- городской голова Львова Андрей Садовый.
Наиболее влиятельный иностранный государственник – друг Украины
- Британский политик, премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон;
- Президент Польши Анджей Дуда;
- Президент США Джо Байден.
и другие номинации.
Также в рамках премии "Государство года" уже традиционно будет вручена награда в номинации "Гордость Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего".
Прямая трансляция премии начнется на платформе официального партнера КШГУ имени Сергея Нижнего Megogo в 18:30.