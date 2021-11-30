В Керченском проливе застряли сотни судов: названа причина

В Керченском проливе в понедельник, 29 ноября, временно приостановилось судоходство, застряли около двухсот судов. Причиной стал ураган и шторм.

Из-за сильного ветра кораблям запретили высаживать лоцманов, сказал пресс-секретарь Росморречфлота (подконтрольного оккупационной власти РФ) Алексей Кравченко, передает "Интерфакс". Движение по проливу из-за шторма невозможно.

По его словам, около ста судов движутся в южном направлении, и примерно столько же – с юга на север. Точных цифр представитель Росморречфлота не назвал.

"До сотни судов в Азовском устье и до сотни – в Черноморском", – сказал он.

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Информация также подтверждается на сайт Marine Traffic. Интерактивная карта показывает, что вечером 29 ноября десятки судов остановились.

Отметим, во временно оккупированном Россией Крыму объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают до 25 метров за секунду. Без электричества на полуострове остались около 40 тысяч человек. В Ялте из-за упавшего дерева пострадали четыре человека, а в Симферополе стихия повалила деревья.

По информации спасателей, ураган будет достигать 30-35 метров за секунду. В некоторых городах 30 ноября ожидаются большие осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений с 24 апреля по 31 октября 2021 года. В Украине выразили решительный протест и потребовали немедленно отменить незаконное решение РФ.