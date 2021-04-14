В Карпатах в середине апреля выпал снег. Фото

В Украинских Карпатах в разгар весны снова заснежило. Так, местами высота снежного покрова достигла почти 1,5 м.

Как сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, по состоянию на утро 14 апреля на горе Поп Иван продолжались незначительные осадки и было облачно. Ветер восточный 5-7 м/с, а температура воздуха понизилась до -2°С.

Снег на горе Поп Иван Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Также подробную информацию о снеге в горах обнародовали на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook. Метеорологи отметили, что температура в этом регионе еще будет способствовать сохранению снега.

По их данным, на снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха составляет 0,8°С, погода безветренная, но облачная и дождливая. Высота снежного покрова – 54-148 см, снег старый, влажный.

Между тем на снеголавинной станции Плай температура воздуха снизилась до -4°С, ветер северо-восточный 5-7 м/с. Кроме того, погода ухудшилась из-за тумана и снега. Высота его покрова составляет 27-55 см (снег свежий, пылеобразный, умеренно закрепленный).

Что касается снеголавинного поста Драгобрат, то там температура воздуха установилась на уровне 0°С, выпал мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 133 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в среду, 14 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди, а в Карпатах – мокрый снег. Кроме того, на западе ожидается незначительное снижение температуры.