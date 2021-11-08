В Карпатах ударил мороз, горы присыпало снегом. Фото

Температура в Украинских Карпатах опустилась ниже ноля. Также на высокогорье выпал снег.

Об этом сообщается в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста. По состоянию на 08:45 понедельника, 8 ноября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -2 градуса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ветер северо-западный, 5-6 м/с, облачно.

Видео дня

Еще вчера утром на горе Поп Иван Черногорский снега не было.

В районе горнолыжного курорта Драгобрат в массиве Свидовец снега пока нет, но есть густой туман. Это видно на камерах видеонаблюдения.

По данным Украинского гидрометцентра, 8 ноября в Карпатах ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +0...+5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период зимних праздников и каникул горнолыжные курорты в Карпатах, а также гостиницы на таких курортах смогут обслуживать только тех граждан, которые полностью вакцинировались от коронавируса.

В прошлом году, когда массовая вакцинация в Украине еще не началась, горнолыжные курорты работали с некоторыми ограничениями. В частности, не проводились массовые развлекательные мероприятия, а еда в заведениях подавалась только "с собой".