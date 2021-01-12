В Карпатах 14 человек застряли в подъемнике на морозе: фото спасения

Карина Бондаренко Общество 12:29, 12.01.2021 Обновлено: 12:40, 12.01.2021

На горе Захар Беркут в Карпатах 12 января на морозе остановился кресельный подъемник с людьми. Наверху застряли 14 человек при температуре -2 градуса.

Инцидент произошел во вторник около 10 утра. На спасение людей ушло менее часа, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Застрявших сняли с помощью альпинистского снаряжения. Отмечается, что все они – сотрудники подъемника. В медицинской помощи никто не нуждался. К проведению спасательных работ привлекалось пять человек личного состава и одна единица спецтехники.

Люди застряли на морозе.
lv.dsns.gov.ua
Сотрудников подъемника снимали спасатели.
lv.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы и иностранные туристы продолжили "штурмовать" горнолыжные курорты Украинских Карпат. Несмотря на введенный с 8 января усиленный карантин, они проигнорировали ограничения в условиях пандемии коронавируса.

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