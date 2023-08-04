В июле энергетики ДТЭК вернули свет для почти 300 тысяч семей

За июль энергетики вернули свет 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

В июле враг не останавливал своих атак на объекты гражданской инфраструктуры. Из-за этих атак регулярно повреждаются электросети страны и остаются без света тысячи украинцев. что приближены к зонам активных боевых действий и временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Также в течение месяца энергетики вернули свет 5 тыс. семей Одесщины и 102 семьям Киевщины, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом. За более чем год полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,4 миллионам семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донбассе и в столице. Большинство из их – уже десятки раз оставались без света из-за атак врага", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в июне энергетики ДТЭК вернули свет 277 тыс. семей.