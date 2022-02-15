В Ивано-Франковской области 'Большая стройка' Зеленского проложит объездную дорогу по трассе Н-10

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В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Ивано-Франковской области пролодат объездную дорогу, которая должна стать частью трассы государственного значения Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга.

Строительство обхода общей протяженностью 6,4 км предусмотрено северной окраиной поселка Заболотов. Над железнодорожным транспортным узлом построят путепровод длиной более 200 м, об этом речь шла на общественных слушаниях по поводу строительства объездной дороги.

На сегодняшний день продолжается процесс изготовления проектно-сметной документации, необходимой для начала строительства. При ее разработке будут учтены предложения органов местного самоуправления и жителей территориального громады.

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"Предусмотрено освещения в населенных пунктах, тротуары, пешеходные дорожки. Во втором полугодии можем начать строительство, если не возникнет преград по отводу земельных участков", - рассказал первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области Любомир Семанив.

Глава территориальной громады Петр Малиборский подчеркнул, что строительство объездной дороги разгрузит центр поселка и улучшит состояние его экологии.

Ранее, напомним, координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что с момента старта программы в Украине построено 14 тысяч км дорог, а по состоянию на 2024 год объем отремонтированного или построенного дорожного полотна достигнет 24 тысяч км.