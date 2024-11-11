В Ивано-Франковске задержали мужчину с документами об отсрочке от мобилизации: в ТЦК объяснили ситуацию. Фото и видео

В сети 11 ноября появилась информация о том, что в Ивано-Франковске мужчину задержали полицейские и люди в одежде без опознавательных знаков, хотя у него были все необходимые документы о том, что он по состоянию здоровья исключен с военного учета. Его девушка утверждает, что у него забрали телефон и принудительно увезли в больницу проходить ВВК.

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Ее молодой человек, которого зовут Константин, впоследствии вышел на связь и сказал, что работники территориального центра комплектования и социальной поддержки сами сделали ему военный билет и подписали за него документы. Он отказывался это делать, потому что имел справку о непригодности по состоянию здоровья.

После этого мужчину, как пишет его девушка, увезли в Ривне. Между тем, ее аккаунт в Telegram сломали и от ее имени просили знакомых отправить средства.

Ситуацию прокомментировали в Ивано-Франковском ТЦК и СП. Там сообщили, что мужчина по требованию показать документы, предоставляющие право на отсрочку, показал вывод Северодонецкой ВВК, выданный в 2021 году. У правоохранителей этот документ вызвал подозрение, поэтому гражданина забрали в областной объединенный центр мобилизации для выяснения всех деталей.

Повторно проходить военно-врачебную комиссию гражданин отказался. Как говорят в ТЦК, он начал вести себя агрессивно, поэтому медики вызвали следственно-оперативную группу.

"В ходе изучения военно-учетных документов медики обратили внимание, что отсрочку данный гражданин получил согласно статье 38, предусматривающей исключение с военного учета в связи с тяжелыми заболеваниями сердца. Однако в документе с явными признаками некачественной подделки был указан совсем другой диагноз. К тому же сам военнообязанный Б. не смог точно указать следователям о своем недуге, путался в показаниях и не смог точно назвать свой диагноз", – говорится в сообщении.

Кроме того, медицинские работники во время детального осмотра документа выявили явные признаки подделки на печати органа, который его выдал.

В связи с отсутствием военно-учетных документов у мужчины он был направлен в учебный центр для прохождения курса базовой общевойсковой подготовки. Сам же документ, имеющий признаки подделки, отправили на экспертизу.

"Еще раз подчеркиваем: никто не будет освобожден от ответственности. Каждый понесет суровое наказание – как те, кто "покупает" справки, так и те, кто "продает", – заявили в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того как военный комиссариат не ответил на его три обращения по поводу отсрочки.

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