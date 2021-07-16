В Ивано-Франковске 12-летний мальчик помог полиции раскрыть "похищение" человека

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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В Ивано-Франковске 12-летний мальчик помог полиции раскрыть 'похищение' человека

В Ивано-Франковске 12-летний мальчик стал очевидцем возможного преступления – похищения человека. Мальчик не растерялся и сообщил об этом полиции, подробно описав все, что видел.

Об этом смелом поступке подростка сообщила Патрульная полиция Украина. Отмечается, что сообщение о совершении преступления поступило по спецлинии 102. Заявитель рассказал, что на его глазах неизвестные в масках схватили мужчину, затолкали его в машину и увезли.

Кроме того, заявитель сказал, какого цвета и марки была машина, назвал ее номерной знак. Он также подробно описал всех похитителей.

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, очень удивились, когда увидели, что правоохранителей вызвал 12-летний мальчик – житель Ивано-Франковска Николай.

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Благодаря детальному описанию юного украинца полицейские установили владельца авто и место его нахождения, куда срочно и прибыла следственно-оперативная группа.

Но здесь на правоохранителей ждала еще одна неожиданность в этой истории. Как выяснилось, на самом деле никакого похищения не было. Это был сюрприз, который компания решила устроить на день рождения своего друга – именно для этого они и организовали этот "криминал".

Но патрульные все же оценили поступок Николая, который не испугался и оперативно рассказал о произошедшем. К мальчику домой пришел заместитель начальника управления и вручил благодарность за сознательную гражданскую позицию.

"С таким молодым поколением наше будущее в безопасности", – отметили в полиции.

12-летнему Николаю вручили благодарность за сознательную гражданскую позицию

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