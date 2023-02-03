В Ирпене, Николаеве и Запорожье откроют ''Пункты несокрушимости'' от ''Киевстар''

Для поддержки украинцев мобильный оператор обустроит "Пространства тепла" с бесплатным доступом к Wi-Fi, станциями для подзарядки гаджетов, зонами отдыха и горячим чаем и кофе. Первое пространство уже заработало в городе Ирпень, а последующие впоследствии откроются в Николаеве и Запорожье.

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"Каждый год в зимний период Киевстар пытался создать праздничную атмосферу, чтобы подарить украинцам хорошее настроение и душевное тепло. Но сейчас перед всей страной стоят совсем другие вызовы, поэтому вместо привычных интерактивных зон мы создали "Пространства тепла", чтобы каждый мог согреться и оставаться на связи с близкими" , - отмечает Юрий Черненький, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций Киевстар.

Пространства созданы по аналогии государственных "Пунктов несокрушимости" и размещены в уютных купольных тентах. Для бесперебойного питания локации работают от генератора и снабжены стабильным интернетом. Также пространства оборудованы обогревателями и имеют станции подзарядки на множество гаджетов с розетками. Посетители могут разместиться в комфортной зоне отдыха с теплыми напитками, а дети обнаружат для себя развлечения в специальной зоне.

Кроме того, в "Пунктах тепла" состоятся встречи с квалифицированными психологами для поддержания эмоционального состояния посетителей. Следующая встреча с экспертом в Ирпене состоится 4 февраля в 12.00.

"Пространство тепла" в г. Ирпень работает ежедневно с 10:00 до 2:00 по адресу : сквер по улице Соборной, напротив входа в гостиницу "Ирпень".

Киевстар разместит такие пункты в трех городах Украины для поддержки и помощи местным жителям, освобожденным от оккупации или живущим под постоянными обстрелами врага. Кроме Ирпеня, в скором времени следующие пункты будут открыты в Николаеве и Запорожье. Даты, время и адреса работы "Пространства тепла" будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях Киевстар.