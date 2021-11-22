В Хмельницком попрощались с погибшим на Донбассе снайпером Сил спецопераций Мрачковским. Фото

В Хмельницком 22 ноября состоялась церемония прощания со старшим сержантом 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ Убертом Мрачковским, погибшим на Донбассе от вражеской пули. Похоронили воина на Алее Славы в микрорайоне Раково.

Об этом пишет местный сайт vsim.ua. У погибшего остались жена и сын (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тетка погибшего Елена Моргуненко рассказала, что Мрачковский перешел на контрактную службу в 8-й полк после переезда в Хмельницкий и переквалифицировался в снайпера.

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"Был в Мариуполе, Донецке, Луганске. Куда его отправляли, там и служил", – сказала она.

Один из побратимов воина Артем Комисарчук отметил, что Мрачковский был очень позитивным человеком и поднимал боевой дух всех остальных: "Он знал, что делает. Был фанатом своей службы".

Уберт Мрачковский пошел добровольцем на фронт в 2014 году. Он участвовал в боях за Саур-Могилу, где получил ранение, и за Дебальцево.

В 8-м полку специального назначения служил с 2017 года старшим снайпером-разведчиком.

Отметим, что он был награжден орденом "За мужество" III степени в 2015 году. А 21 ноября его уже посмертно наградили орденом "За мужество" II степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мрачковский погиб 19 ноября в результате пулевого ранения во время обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе.