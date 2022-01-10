В Хмельницком 16 детей отравились хлором в аквапарке: что известно об их состоянии

В аквапарке Хмельницкого хлором отравились 16 детей, которые приехали из Винницкой области. 13 из них после получения медпомощи отправились домой, в больнице остались еще трое.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Инцидент произошел 6 января.

В сообщении сказано, что 50 жителей поселка Турбов, из которых 34 были детьми возрастом от 2 до 7 лет, побывали в хмельницком аквапарке во время отдыха в поселке Летичев.

Сразу после посещения развлекательного комплекса у 16 детей проявились симптомы острого отравления: слезотечение, кашель, одышка. Всех пострадавших доставили в больницу. После предоставления медицинской помощи 13 детей отправили домой, троих оставили в больнице.

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По предварительным данным, отравление произошло из-за превышения времени пребывания в помещении, в котором используются дезинфицирующие средства.

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