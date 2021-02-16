В Хмельницкой области полицейского уличили в 'сливе' секретной информации МВД

В Хмельницкой области задержали 28-летнего полицейского, который незаконно сбывал информацию Министерства внутренних дел Украины (МВД) с ограниченным доступом.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в среду, 16 февраля, задержанный – сотрудник Каменец-Подольского районного управления полиции.

"Оперативники Хмельницкого управления Департамента внутренней безопасности установили, что один из сотрудников полиции Каменец-Подольского причастен к противоправным действиям. 28-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции, имея доступ к автоматизированным системам МВД Украины, занимался несанкционированным скачиванием, копированием и сбытом служебных сведений за соответствующую оплату заказчиков", – сказано в сообщении правоохранителей.

Злоумышленника задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и прокуратуры области.

"Задокументировано проведение оперативных закупок информации с ограниченным доступом, в результате которых полицейский получил на банковскую карточку 6500 гривен", – добавили в пресс-службе Нацполиции.

"Следователи ГБР готовят объявление о подозрении фигуранту. За нелегальные действия со служебной информацией полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ и ГБР задержали сотрудника Департамента уголовного розыска Нацполиции, который подозревается в получении неправомерной выгоды.