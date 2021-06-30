В Хмельницкой области археологи нашли неизвестную до сих пор оборонительную стену XIII века. Фото

В Хмельницкой области археологи обнаружили неизвестную ранее оборонительную стену. Ученые определили ее возраст 30-40-ми годами XIII века, что уникально для этого древнерусского периода.

Об этом изданию Укринформ рассказал Игорь Старенький, ведущий научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника. По его словам, раскопки в этой части археологического комплекса возобновили в 2021 году после двухлетнего перерыва.

Видео дня

Оборонительная стена была обнаружена на Кармалюковой горе в селе Приворотье Второе Хмельницкой области на месте древнего городища.

"Мы перерезали все три линии обороны. Там есть уникальные открытия, поскольку в основе главного вала идет каменная стена. Для этого периода Руси это очень редкая вещь, поскольку это была оборонительная стена и стояла она в основе главного вала", - отметил Старенький.

Как предполагают ученые, на нижней линии обороны городища располагалась башня, а на верхней – замкнутая линия с каменным основанием.

Городище на Кармалюковой горе интересно для археологов тем, что является многослойным. Первые укрепления там датируются трипольской культурой, затем городище использовали скифы, а после того оно использовалось в древнерусский период.

По словам ученого, городище стало предметом интереса черных археологов, поэтому сейчас оно сильно выбито.

Также во время раскопок ученые нашли остатки посуды, наконечники стрел, огниво и фрагменты кольчуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афинах (Греция) в колодце археологи обнаружили 30 свинцовых табличек, которым более 2500 лет. Оказалось, что на них были написаны настоящие проклятия.