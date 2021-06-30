В Хмельницкой области археологи нашли неизвестную до сих пор оборонительную стену XIII века. Фото

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Obozrevatel
Общество
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В Хмельницкой области археологи нашли неизвестную до сих пор оборонительную стену XIII века. Фото

В Хмельницкой области археологи обнаружили неизвестную ранее оборонительную стену. Ученые определили ее возраст 30-40-ми годами XIII века, что уникально для этого древнерусского периода.

Об этом изданию Укринформ рассказал Игорь Старенький, ведущий научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника. По его словам, раскопки в этой части археологического комплекса возобновили в 2021 году после двухлетнего перерыва.

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Оборонительная стена была обнаружена на Кармалюковой горе в селе Приворотье Второе Хмельницкой области на месте древнего городища.

Археологическая находка уникальна тем, что является многошаровой

"Мы перерезали все три линии обороны. Там есть уникальные открытия, поскольку в основе главного вала идет каменная стена. Для этого периода Руси это очень редкая вещь, поскольку это была оборонительная стена и стояла она в основе главного вала", - отметил Старенький.

Первые укрепления на Кармалюковой горе датируются трипольской культурой

Как предполагают ученые, на нижней линии обороны городища располагалась башня, а на верхней – замкнутая линия с каменным основанием.

Городище использовали скифы

Городище на Кармалюковой горе интересно для археологов тем, что является многослойным. Первые укрепления там датируются трипольской культурой, затем городище использовали скифы, а после того оно использовалось в древнерусский период.

Основной линией укрепления идет каменная стена

По словам ученого, городище стало предметом интереса черных археологов, поэтому сейчас оно сильно выбито.

На месте городища найдены уникальные артефакты

Также во время раскопок ученые нашли остатки посуды, наконечники стрел, огниво и фрагменты кольчуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афинах (Греция) в колодце археологи обнаружили 30 свинцовых табличек, которым более 2500 лет. Оказалось, что на них были написаны настоящие проклятия.

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