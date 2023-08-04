В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

Спасение Херсона продолжается. В области волонтеры устанавливают первую из трех водонапорных башен. Они снабдят местных жителей питьевой водой.

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Напомним, из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС, около 800 тысяч человек на юге Украины не имеют доступа к чистой питьевой воде. Благотворительный фонд Rescue Now с первых дней работает на месте крушения и постоянно мониторит ситуацию, касающуюся воды в регионе.

"Отсутствие воды до сих пор является одной из самых болезненных проблем области. Мы постоянно получаем запросы на помощь из разных прифронтовых регионов, но вопрос воды в Херсонской области стоит на первом месте", – отмечают в фонде.

Волонтеры доставляют тонны воды в местные общины, но это не решает проблему стратегически. Поэтому решили установить три водонапорных башни, которые решат эту проблему в долгосрочной перспективе для одной общины.

Первую башню на 15 кубов вчера установили в селе Архангельское. Две другие в ближайшее время должны установить в селе Бобровый Кут Калиновской общины Бериславского района (на 25 кубов) и в селе Новая Каменка Миловской громады Бериславского района (на 50 кубов).

"Первую башню мы заменили: демонтировали старую и на ее фундаменте поставили новую. Поэтому установили довольно быстро. Для второй и третьей надо будет делать фундаменты. Как это выглядит: бригада едет на место смотреть уничтоженный фундамент, делает замеры, потом мы договариваемся с обществом и бригадой. Далее бригада демонтирует старую башню (если она еще стоит), потом делает фундамент, затем ставим новую башню. После этого нужно подсоединить насосы и дать людям воду", – рассказывает Анна Карика, руководительница проекта в фонде Rescue Now.

По словам Анны Карики, первая водонапорная башня в Архангельске исправно работает: чистую воду люди получили уже 2 августа.

Устанавливать башни – стратегически правильное решение. Так общины восстанавливают централизованное водоснабжение жителям Херсона. К примеру, в селе Бобровый Кут это решит проблему питьевой воды для 250 домохозяйств, а это более 400 человек.