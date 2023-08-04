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В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
237
В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

Спасение Херсона продолжается. В области волонтеры устанавливают первую из трех водонапорных башен. Они снабдят местных жителей питьевой водой.

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Напомним, из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС, около 800 тысяч человек на юге Украины не имеют доступа к чистой питьевой воде. Благотворительный фонд Rescue Now с первых дней работает на месте крушения и постоянно мониторит ситуацию, касающуюся воды в регионе.

В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

"Отсутствие воды до сих пор является одной из самых болезненных проблем области. Мы постоянно получаем запросы на помощь из разных прифронтовых регионов, но вопрос воды в Херсонской области стоит на первом месте", – отмечают в фонде.

В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

Волонтеры доставляют тонны воды в местные общины, но это не решает проблему стратегически. Поэтому решили установить три водонапорных башни, которые решат эту проблему в долгосрочной перспективе для одной общины.

Первую башню на 15 кубов вчера установили в селе Архангельское. Две другие в ближайшее время должны установить в селе Бобровый Кут Калиновской общины Бериславского района (на 25 кубов) и в селе Новая Каменка Миловской громады Бериславского района (на 50 кубов).

В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

"Первую башню мы заменили: демонтировали старую и на ее фундаменте поставили новую. Поэтому установили довольно быстро. Для второй и третьей надо будет делать фундаменты. Как это выглядит: бригада едет на место смотреть уничтоженный фундамент, делает замеры, потом мы договариваемся с обществом и бригадой. Далее бригада демонтирует старую башню (если она еще стоит), потом делает фундамент, затем ставим новую башню. После этого нужно подсоединить насосы и дать людям воду", – рассказывает Анна Карика, руководительница проекта в фонде Rescue Now.

В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды

По словам Анны Карики, первая водонапорная башня в Архангельске исправно работает: чистую воду люди получили уже 2 августа.

Устанавливать башни – стратегически правильное решение. Так общины восстанавливают централизованное водоснабжение жителям Херсона. К примеру, в селе Бобровый Кут это решит проблему питьевой воды для 250 домохозяйств, а это более 400 человек.

В Херсонской области установят водонапорные башни для питьевой воды