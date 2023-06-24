В Херсонской области продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для пострадавших от последствий подрыва Каховской ГЭС

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В Миловском обществе Херсонской области люди продолжают получать гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. Фонд передал для этой общины 2 тысяч продуктовых наборов.

Территория общества существенно пострадала в результате подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. Обеспечение продуктами первой необходимости является важной поддержкой для людей в этой ситуации.

В каждом наборе — продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом для жителей Херсонской области, вынужденных эвакуироваться из затопленных районов, и пострадавших от последствий подрыва гидроэлектростанции, Фонд Рината Ахметова направил более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как сообщает OBOZREVATEL, бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова снова на Донетчине. На этот раз 4 тысячи продуктовых наборов доставили в Белозерское общество. Их уже начали получать местные жители.

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