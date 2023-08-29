В Херсонской области погиб аграрий: во время полевых работ наехал на российскую мину

В Херсонской области из-за российской взрывчатки погиб аграрий. Во время полевых работ мужчина на тракторе наехал на мину, оставленную оккупантами.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Трагедия произошла в районе села Новопетровка.

Тракторист проводил полевые роботы. Во время обычного трудового дня трактор наехал на российскую мину.

Из-за взрыва боеприпаса мужчина получил ранения. На место приехала карета скорой, однако, несмотря на попытки медиков спасти жизнь мужчины, не удалось.

К сожалению, от полученных ран тракторист погиб.

"Напоминаем! Многие поля Херсонщины заминированы. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности, не находитесь в местах, которые еще не обследовали саперы", – в очередной раз призвали граждан в ОГА.

Напомним, что оккупационные вооруженные силы России при отступлении с деоккупированных территорий пройдут все – даже детские игрушки, а также используют взрывчатку для скрытого подложения под тела погибших мирных жителей.

Об этих жестоких действиях оккупантов стало известно после операции по разминированию территории Киевской области. Только за один день работы в Киевской области полицейские могли обнаружить и обезвредить более двух тысяч боеприпасов.

По словам специалистов, сложнее всего с разминированием на Харьковщине – это дистанционное минирование кассетными боеприпасами кладбищ, пастбищ и сельскохозяйственных угодий, поскольку такие боеприпасы небольшие и их почти не видно. Поэтому работа требует большей концентрации, времени и усилий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия. Кроме того, в результате подрыва Каховской дамбы пять областей фактически остались без питьевой воды и страдают от засухи.

The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс продлится 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций требует около 30% территорий страны.

Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Кроме того, будут переданы соответствующие машины и оборудование.

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