В Херсонской области подростки спасли 14-летнюю девочку, провалившуюся под лед. Фото

В Херсонской области двое братьев-подростков, 16-летний Даниил и 19-летний Богдан, спасли девушку, которая едва не утонула в ледяной воде. Служба 101 региона отметит ребят наградами и будет подавать их на участие в акции "Герой-спаситель года".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Херсонской области. Инцидент произошел 29 декабря в селе Староселье.

Спасатели рассказали, что в тот день четверо подростков (двое парней и две девушки) гуляли на берегу реки Ингулец. Водоем тогда едва сковало льдом. Скользя дети дошли до середины, но из-за того, что лед был тонким, все четверо провалились под воду.

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Трое выбрались из водоема самостоятельно, а еще одна девочка не смогла этого сделать. Крики детей услышали два брата, которые стояли во дворе дома недалеко от реки. Даниил и Богдан решили помочь подросткам, взяли веревку, привязали к ней ветку и бросили ее девушке.

Она ухватилась и смогла вылезти из реки. Кроме того, ребята позвонили по телефону в скорую. Врачи по телефону рассказали, как оказать девушке помощь, перед тем, как приедут медработники. В настоящее время девочка находится в больнице, а спасателей должны наградить.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине, трое детей провалились под лед, пытаясь сделать селфи. В этой связи правоохранители призывают родителей провести беседы со своими детьми.