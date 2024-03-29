В Херсонской области оккупанты пытали представителей ЛГБТК: всплыли данные о новых преступлениях РФ

Российские захватчики во время оккупации Херсонщины неоднократно арестовали, пытали и совершали сексуальное насилие в отношении ЛГБТК-людей. Причем таких лиц задерживали именно из-за их ориентации и гендерной идентификации.

Об этом сказано в отчете общественной организации "Прожектор". В документе приведены восемь случаев, совершенных оккупантами в Херсонской области за время оккупации, но указывается, что юристы проекта опросили 107 представителей ЛГБТК-сообщества, пострадавших или ставших свидетелями военных преступлений российских военных во время оккупации города Херсона.

Действия россиян можно считать не только военными преступлениями, но и преступлениями против человечества, ведь речь идет о преследовании по гендерному признаку, отмечают правозащитники. По их данным, украинцы подвергались насилию со стороны окупантов именно из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

В ОО говорят, что ЛГБТК-люди, пережившие российские преступления, не обращались в украинские правоохранительные органы из-за "недоверия к системе". В то же время, в прокуратуре заявили, что имеют соответствующие обращения, но рассматривают их в совокупности с другими. Прокуроры объясняют, что "в условиях военного положения преступления против ЛГБТК не отделяются от других преступлений и рассматриваются на общих началах".

Как сообщал OBOZ.UA, действующая депутат Херсонского областного совета во время оккупации облцентра сотрудничала с российским агрессором. Она работала в "администрации" захватчиков и организовывала переоборудование местных больниц под военные госпитали для врага. Женщину разоблачили, задержали и объявили о подозрении. Суд поместил его под стражу.

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