В Херсонской области обустроили подземную больницу. Фото, видео

В одном из медучреждений Херсонской области обустроили больницу под землей для пациентов с инфекционными заболеваниями. Она рассчитана на 22 стационарных койко-места, но при необходимости дополнительно можно развернуть еще 20.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Где именно было обустроено медучреждение, в Минздраве не уточнили, отметили лишь, что проект профинансировал Херсонский филиал украинского товарищества Красного Креста при поддержке Швейцарии.

В Минздраве отметили, что больница под землей создана "в укрытии одного из медучреждений", а именно в подвальных помещениях больницы. Стоимость обустройства укрытия составила всего 2,9 млн. грн.

За эти деньги в подвалах обустроили две реанимационные палаты с аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами, мониторами пациентов, три палаты для пациентов с инфекционными болезнями, инклюзивные санузлы, комнату хранения запасов медикаментов, а также комнату питания пациентов и работников больницы.

Укрытие снабжено генератором мощностью 60 кВт. Также в планах установить систему энергосбережения Tesla Powerwall 2.0.

В свою очередь глава области Александр Прокудин показал видео из этого укрытия. Он также не уточнил, где именно обустроено такое заведение.

Еще в прошлом году Прокудин обещал, что в Херсоне и области построят четыре подземных больницы. Одна из них, подземная операционная, будет обустроена так, чтобы проводить там операционные вмешательства. В другой будет размещен центр переливания крови.

Третий проект – "подземный перинатальный центр", там предусмотрена организация родовой м предродовой палат, операционной, и прочее. Еще в одной "больнице под землей" будут реанимационные палаты и боксы для больных инфекционными заболеваниями.

В августе этого года глава областного центра Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне "впервые в Украине возводят подземную больницу". Но там речь шла о настоящем строительстве, а не о переоборудовании подвалов.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство Херсонской области пока остается временно оккупированным. Однако правобережье области уже разминировано на 53%. Такими темпами до конца 2025 можно разминировать все херсонское правобережье Днепра.

А как живет областной центр, и почему у горожан главной задачей является "выжить и не поехать крышей" - читайте здесь.

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